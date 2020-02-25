МИД дал советы украинцам в Японии и Корее в связи со вспышкой коронавируса

27 февраля 2020, 15:36

В Министерстве иностранных дел рассказали, что делать и как вести себя украинцам, которые собираются или находятся в Японии и Южной Корее, где резко возросло количество случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение консульской службы.

Япония

Украинцам, особенно людям пожилого возраста и с хроническими заболеваниями, советуют избегать районов, где зафиксированы случаи заболеваний, не иметь контактов с больными людьми, не посещать массовые мероприятия, а также пользоваться защитными масками в местах скопления людей.

"В случае выявления повышенной температуры и симптомов простуды во время пребывания в Японии, рекомендуем гражданам Украины ограничить передвижение и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение, или по телефону "горячей линии" Japan National Tourism Organization: 050-3816-2787 (с территории Японии), +81-50-3816-2787 (из-за границы)", - говорится в сообщении.

Южная Корея

В связи с резким обострением эпидемиологической ситуации в стране МИД рекомендует украинцам временно воздержаться от поездок в города Тэгу и Чхондо. Эти территории объявлены зонами "специального ухода".

Также можно обращаться по телефону помощи для иностранцев, который внедрили власти страны в связи с эпидемией коронавируса.

"По общенациональному номеру 1339 (для возможности выбора языка после набора 1339 необходимо набрать 4; доступные языки: английский, китайский, японский, русский, вьетнамский, тайский, малайский и индонезийский), по которым можно получить консультации и, в случае необходимости, сопровождение потенциальных пациентов в больницу", - говорится в сообщении.