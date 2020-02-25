Экс-депутата за недекларирование 52 миллионов наказали штрафом в 51 тысячу

27 февраля 2020, 14:12

Высший антикоррупционный суд Украины 26 февраля вынес решение по делу об обвинении бывшего народного депутата Геннадия Бобова в декларировании недостоверной информации, сообщает пресс-служба САП.

«Следствием установлено, что народный избранник в ежегодных декларациях за 2015 - 2018 годы и в декларации, поданной в августе 2019 года, перед увольнением с должности народного депутата, не указал финансовые обязательства в размере 52 млн гривен, дорогостоящую недвижимость, а также наличие в собственности частного предприятия с долей в уставном капитале 98,2%», - говорится в сообщении.

26 февраля 2020 во время подготовительного заседания между прокурором САП и обвиняемым бывшим нардепом подписано соглашение о признании виновности.

Приговором Высшего антикоррупционного суда утверждено указанное соглашение, лицо признано виновным по ст. 366-1 УК Украины и назначено наказание в виде штрафа в сумме 51 тыс. гривен.

Кроме того, лицо лишено права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 1 год.