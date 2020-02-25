В Северодонецке высадят около 20 тысяч саженцев деревьев

27 февраля 2020, 17:48

В Северодонецке, 20 марта, пройдет всеукраинская акция "1 миллион деревьев за 24 часа".

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Так, заместитель городского головы Ирина Степаненко сообщила, что Северодонецкий горсовет поддерживает акцию "1 миллион деревьев за 24 часа" и отметила, что планируется высадить около 20 тысяч саженцев сосны на территории городского лесного хозяйства, а также кустовые деревья на территории учебных заведений города.

В ходе рабочего совещания были рассмотрены вопросы общего количества участников (около 600 человек), вопросы организации их подвоза к месту, где будут высаживаться деревья, безопасности, проведения инструктажа по посадке деревьев, обеспечения специализированным инструментом и т.д.

Главная цель акции - восстановление экосистемы страны и мира в целом, а также развитие экологического сознания людей. Планируется одновременно высадить не менее 1 миллиона деревьев в городах, поселках и деревнях по всей территории Украины.

Отмечается, что мероприятие инициировано в рамках всеукраинского проекта "Озеленение Украины" представителями национального проекта "Книга рекордов Украины" и CEO Club Ukraine и запланировано на 20 марта 2020 года.