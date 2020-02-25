На Житомирщине ищут 16-летнего парня, пропавшего 21 февраля

27 февраля 2020, 10:59

Продолжается поисковая операция по установлению места нахождения несовершеннолетнего жителя Хорошевского района 16-летнего Дмитрия Степарука, сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

Полицейские установили, что последний раз парня видели вечером 21 февраля в районном центре, где он отдыхал с товарищами. По словам молодых людей, парень намеревался добираться домой. Однако в село он так и не вернулся ни в тот же день, ни на следующий. Телефонная связь с парнем также пропала.

Поисковые мероприятия начались сразу после поступления сообщения от матери о его исчезновении. По собранным свидетельствам от женщины и товарищей юноши стало известно, что он не мог самостоятельно выехать за пределы района, потому что не имел при себе ни денег, ни каких-либо документов.

«К отработке райцентра, села, где юноша проживал, окружающей местности пока привлечены значительные силы. Около сотни людей уже третий день подряд шаг за шагом прочесывают определенную территорию. К поискам, кроме работников Хорошевского и соседних территориальных подразделений полиции, привлечены кинологи, в том числе курсанты Житомирского учебного центра, бойцы роты полиции особого назначения, нацгвардейцы, спасатели и местная община», - прокомментировал заместитель начальника ГУНП Житомирщины Артем Лисогор.