МИД подтвердил коронавирус у украинки в Италии

27 февраля 2020, 12:39

Директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев подтвердил наличие коронавируса у 26-летней украинки, которая работает в Италии, и заверил, что ее состояние некритическое.

Об этом он сообщил Укринформу в четверг, 27 февраля.

«В Неаполе подтверждены два случая заражения коронавирусом, один из них – у 26-летней украинки, которая работает на севере в Кремоне и ездила на юг навестить родителей в Чиленто/Салерно. Положительный результат на коронавирус должен быть окончательно подтвержден клиникой «Спалланцани» в Риме», - отметил он.

Директор департамента сообщил, что больная украинка находится в инфекционном отделении больницы «Котуньо» в Неаполе, ее состояние некритическое. Родственников, которых она навещала, поместили на карантин.

Погорельцев также сообщил, что Генконсульство Украины в Неаполе поддерживает контакт с местным штабом.

Накануне итальянские СМИ сообщили о госпитализации украинки с коронавирусом. Всего в Италии количество людей, инфицированных вирусом Covid-19, превысило 450 человек.

В мире по состоянию на 27 февраля подтверждены 82 тыс. 140 случаев заражения коронавирусом, более 2800 больных умерли, 32 тыс. 755 выздоровели.