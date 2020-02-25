Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Конференции
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
27 февраля 2020, 12:39

МИД подтвердил коронавирус у украинки в Италии

Директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев подтвердил наличие коронавируса у 26-летней украинки, которая работает в Италии, и заверил, что ее состояние некритическое.

Об этом он сообщил Укринформу в четверг, 27 февраля.

«В Неаполе подтверждены два случая заражения коронавирусом, один из них – у 26-летней украинки, которая работает на севере в Кремоне и ездила на юг навестить родителей в Чиленто/Салерно. Положительный результат на коронавирус должен быть окончательно подтвержден клиникой «Спалланцани» в Риме», - отметил он.

Директор департамента сообщил, что больная украинка находится в инфекционном отделении больницы «Котуньо» в Неаполе, ее состояние некритическое. Родственников, которых она навещала, поместили на карантин.

Погорельцев также сообщил, что Генконсульство Украины в Неаполе поддерживает контакт с местным штабом.

Накануне итальянские СМИ сообщили о госпитализации украинки с коронавирусом. Всего в Италии количество людей, инфицированных вирусом Covid-19, превысило 450 человек.

В мире по состоянию на 27 февраля подтверждены 82 тыс. 140 случаев заражения коронавирусом, более 2800 больных умерли, 32 тыс. 755 выздоровели.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: