Власти выплатят каждому жителю Гонконга по 1300 долларов

27 февраля 2020, 12:52

В рамках годового бюджета около 7 млн жителей Гонконга старше 18 лет получат разовые выплаты в размере 10 тыс. гонконгских долларов (1,3 тыс. долларов США), сообщает ВВС.

Политические волнения и протесты, продолжающиеся в Гонконге многие месяцы, и недавняя вспышка коронавируса сильно ударили по местной экономике.

В городе 81 подтвержденный случай заражения коронавирусом, два человека скончались.

«Экономике Гонконга в этом году брошен огромный вызов, - заявил в среду министр финансов Гонконга Пол Чан. - После тщательного рассмотрения вопроса, я решил выделить 10 тыс. гонконгских долларов постоянным резидентам в возрасте от 18 лет – с целью поддержать и повысить потребление и чтобы помочь людям с их финансовым положением».

Разовые выплаты станут частью пакета мер, направленных на улучшение материального положения граждан и оживление экономики Гонконга в ближайший год. На осуществление этих мер власти выделают из бюджета 120 млрд гонконгских долларов (2,5 млрд долларов США).

В числе других мер на 2020-2021 год – снижение арендной платы за государственное жилье, снижение налогов, бесплатная регистрация бизнеса, финансирование переквалификации сотрудников компаний и другие.

По прогнозам, дефицит бюджета государства достигнет к 2021 году рекордного уровня в 18 млрд долларов США.

Ранее власти Гонконга объявляли о финансовой помощи отдельным секторам экономики, сильнее других пострадавшим от вспышки коронавируса, в частности, сектору услуг – ресторанам и турбизнесу.

По экономике Гонконга серьезно ударила политическая нестабильность. С середины 2019 года там проходят антиправительственные протесты, которые нередко перетекали в жесткие столкновения демонстрантов с полицией.

В последние недели опасность дальнейшего распространения коронавируса из материкового Китая еще сильнее снизила ритм общественной жизни и экономическую активность.