Коронавирус из Ирана попал в Эстонию

27 февраля 2020, 13:00

В Эстонии зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавируса у прибывшего автобусом из Риги гражданина Ирана.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ERR.

«Сегодня утром поступила информация о том, что в Эстонии по состоянию на вечер вчерашнего дня выявлен первый зараженный. Речь идет о постоянном жителе Эстонии, который не является ее гражданином. Более точную информацию даст Департамент здоровья», - заявил министр социальных дел Танель Кийк.

Зараженный вернулся в Эстонию в среду вечером из Ирана. В настоящее время он изолирован. «По моей информации, речь идет о гражданине Ирана», - уточнил Кийк.

По его словам, заболевший прибыл в Эстонию автобусом из Риги, воздушным и морским транспортом он не пользовался.

Мужчину поместили в клинику инфекционных заболеваний при Таллиннской центральной больнице.

В последние дни Иран становится одним из эпицентров распространения эпидемии коронавируса за пределами Китая. По данным на 26 февраля, число зафиксированных в Иране случаев заражения достигло 95, увеличившись за сутки более чем на 30. Из Ирана коронавирус попал в несколько соседних стран на Ближнем Востоке.