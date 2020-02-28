Боевики почти час обстреливали силы ООС на Донбассе, есть раненый

28 февраля 2020, 13:53

В районе операции Объединенных сил на Донбассе незаконные вооруженные формирования Российской Федерации вели шквальный огонь по позициям украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Сообщается, что после 7:00 28 февраля боевики почти час обстреливали силы ООС из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку от Новотошковского, что на Луганском направлении.

"Учитывая продолжительность этого обстрела - почти час - наши воины ответили противнику из вооружения, не запрещенного (минскими) договоренностями", - говорится в сообщении.

Также боевики в течение 20 минут обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Водяного на Донецком направлении.

"По имеющейся на это время информации, один военнослужащий из состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов получил ранение", - сообщили в Минобороны.