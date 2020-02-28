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Общественное мнение
Общество / Региональные
28 февраля 2020, 16:40

В Северодонецке установили первую в Луганской области электрозаправку

В Северодонецке Луганской области появилась первая электрозаправка.

Об этом местный житель Олег Медяновский сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, заправка для электромобилей находится на стоянке "Шале" (пр. Космонавтов, 24).

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