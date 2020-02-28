В Северодонецке Луганской области появилась первая электрозаправка.
Об этом местный житель Олег Медяновский сообщает на своей странице в Facebook.
По его словам, заправка для электромобилей находится на стоянке "Шале" (пр. Космонавтов, 24).
|
28 февраля 2020, 16:40
В Северодонецке установили первую в Луганской области электрозаправку
В Северодонецке Луганской области появилась первая электрозаправка.
Об этом местный житель Олег Медяновский сообщает на своей странице в Facebook.
По его словам, заправка для электромобилей находится на стоянке "Шале" (пр. Космонавтов, 24).
|