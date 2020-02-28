28 февраля 2020, 16:44

Украина с 1 марта запускает виртуальный газовый реверс со Словакией, - сообщает оператор ГТС Украины на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что к этому Украина шла более 5 лет. "Словацкий газотранспортный коридор играет значительную роль в обеспечении энергонезависимости нашей страны. С 2014 года мы пытались наладить импорт газа из Словакии за счет виртуального реверса, но Газпром всячески блокировал такую ​​возможность. Поэтому пришлось построить отдельный интерконнектор Вояны-Ужгород для физического реверса. Лишь после того, как был успешно завершен анбандлинг, внесены изменения в законодательство и произошел переход на взаимодействие с Газпромом по европейским правилам, - виртуальный реверс стал возможным", - говорится в сообщении.

Украинский оператор со словацким оператором ГТС Eustream открывает с марта виртуальный реверс через точку соединения «Вельке Капушаны - Ужгород».

Пока словацкий оператор предлагает ежедневные мощности в объеме 10 млн куб. м в сутки (104 ГВт/час в сутки). В случае наличия большого интереса со стороны рынка операторы могут увеличить уровень виртуальных мощностей.

Сообщается, что виртуальный реверс уже с 1 января активно используется на польской границе, а вскоре он заработает и с Венгрией.