На Полтавщине отравились 6 школьников

28 февраля 2020, 09:45

В Миргородском районе Полтавской области шестеро школьников госпитализированы с пищевым отравлением, сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что в 13:05 в инфекционное отделение Миргородской центральной районной больницы доставили шестерых школьников (пятерых учеников 5 класса и одну ученицу 6 класса) одной из школ Миргородского района. По предварительным данным, школьники после обеда начали жаловаться на боли в желудке. Врачи установили предварительный диагноз - «пищевое отравление».

Школьники останутся в медучреждении для точного установления диагноза и полного выздоровления.

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины.