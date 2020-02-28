Стычки у «Барабашово»: Полиция задержала 55 человек

28 февраля 2020, 17:26

В рамках открытого уголовного производства по факту стычек у рынка «Барабашово» в Киевский отдел полиции Харькова доставлены 55 граждан в возрасте от 19 до 55 лет. Все они сейчас задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сообщает пресс-служба облполиции.

Напомним, накануне, 27 февраля, около 11:30 по улице Амурской возле рынка «Барабашово» произошли столкновения с участием около 100 человек. Неизвестные применили пиротехнику, слезоточивый газ и спецсредства. Полицейские изъяли на месте происшествия резиновые дубинки, газовые баллончики и травматические пистолеты. Специалисты взрывотехнического управления никаких взрывоопасных предметов не обнаружили. Вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Следственные действия продолжаются.