Скалецкая: В случае эпидемии коронавируса мест хватит на четыре месяца

28 февраля 2020, 17:40

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая считает, что в случае эпидемии коронавируса в Украине мест в больницах хватит на четыре месяца.

Об этом она сказала в интервью Радио Свобода.

По ее данным, всего в больнице 12 000 мест, и ее расчеты основаны на том, что ежедневно в больницы будут поступать 100 пациентов.

Однако министр оговорилась, что такая ситуация возможна в случае, если не предпринимать никаких карантинных и ограничительных мер. Скалецкая считает, что "на сегодняшний день говорить о том, что мы будем иметь значительную динамику столь длительное время, не приходится".