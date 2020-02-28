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Общественное мнение
Общество
28 февраля 2020, 18:00

В ВОЗ заявили об усилении вспышки коронавируса в мире

Всемирная организация здравоохранения предупредила о том, что коронавирус COVID-19 может распространиться по всему миру.

Об этом сообщает Reuters.

По словам пресс-секретаря ВОЗ Кристиан Линдмайер, вспышка коронавируса усиливается.

"Вспышка усиливается. Сценарий попадания коронавируса во многие, если не во все страны мира, - это то, о чем мы давно предостерегаем", - добавил он.

При этом Линдмайер добавил, что еще пять стран сообщили о первых случаях COVID-19, все они связаны с поездками в Италию. Это Нигерия, Эстония, Дания, Нидерланды и Литва.

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