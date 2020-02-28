В Луганской области задержали банду квартирных воров

28 февраля 2020, 10:50

Вчера, оперативники Управления уголовного розыска совместно с сотрудниками Попаснянского отдела полиции и бойцами батальона полиции специального назначения "на горячем" задержали группу домушников на счету которых более десятка краж.

В Отделе коммуникации полиции Луганской области сообщили, что в составе банды состояли неработающие жители Попасной. Старший из них неоднократно сидел за имущественные преступления и преступления против личности.

Во время осмотра места событий, у злоумышленников были изъяты украденные деньги, ювелирные изделия, пистолет и др.

В ходе обысков по месту жительства у фигурантов было обнаружено большое количество вещдоков, а именно вещи, которые были украдены из квартир и домов местных жителей.

Воры задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Ведутся следственно-оперативные действия. Устанавливается причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.

Мужчинам грозит до 8 лет лишения свободы.