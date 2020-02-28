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Общественное мнение
Экономика / Региональные
28 февраля 2020, 11:21

Податківці Луганщини запобігають відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом

Відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Луганській області минулого року проведено 44 аналітичні дослідження фінансово-господарської діяльності окремих платників податків. В усіх перевірках встановлено порушення податкового або іншого законодавства.

Слідчими правоохоронних органів розпочато досудове розслідування за 15-ма висновками аналітичних досліджень. Сума збитків за ними склала 32 млн грн, у тому числі 2 правопорушення на суму близько 10 млн грн за ст.209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

До кримінальних проваджень приєднано 26 досліджень з ознаками кримінальних правопорушень.

Відшкодовано збитків на загальну суму понад 15 млн грн, тобто майже 50 відсотків від суми, встановленої за результатами досліджень.

У сфері публічних закупівель складено 22 аналітичні дослідження з ознаками кримінальних правопорушень, за результатами розгляду яких відповідними правоохоронними органами обліковано 12 кримінальних правопорушень.

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