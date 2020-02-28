Военные задержали женщину по подозрению в причастности к боевикам «ЛНР»

28 февраля 2020, 11:28

Военнослужащие одного из подразделений группировки Нацгвардии в ОТУ «Север» задержали женщину, которая подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба МВД, жительница Успенки Лутугинского района Луганской области пыталась пересечь гвардейский блокпост возле села Городище на востоке Луганщины. Данные о гражданке были в поисковой базе ситуационного центра. Теперь ей инкриминируют статью 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности».

Минимальная санкция от двух лет, максимальная – до пятнадцати. Облегчить свое участие (до освобождения от ответственности) правонарушительница могла бы только в случае, если бы добровольно вышла из такого формирования и сообщила о его существовании органы государственной власти или органы местного самоуправления. Но этого пока не произошло.