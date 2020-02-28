МИД Украины осуждает действия режима Асада и России в Сирии

28 февраля 2020, 12:50

Украина глубоко обеспокоена существенной эскалацией ситуации в Идлибе и осуждает действия режима Башара Асада и Российской Федерации, которая его поддерживает и оказывает ему всяческое содействие. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

МИД Украины выразил соболезнования турецкой стороне, которая потеряла своих военных и гражданских. Также Украина призывает к немедленному прекращению насилия в Сирии и солидарна с позицией НАТО и мирового сообщества.

"Украина глубоко обеспокоена существенной эскалацией ситуации в Идлибе и осуждает действия режима Б.Асада и Российской Федерации, которая его поддерживает и придает ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские", - говорится в заявлении.