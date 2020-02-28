В Беларуси зафиксировали второй случай коронавируса

02 марта 2020, 09:00

В Беларуси зафиксирован второй случай заболевания коронавирусом COVID-2019.

Об этом сообщили в Минздраве Беларуси.

В тесте жительницы Витебской области выявили фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса COVID-2019.

Женщина и двое ее коллег прибыли из Италии, которая входит в число стран с наибольшим количеством инфицированных.

Пациентов доставили в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу. У двух ее коллег тесты отрицательные.

В Беларуси на сегодня с подозрением на коронавирус в больницах находятся три пациента.

Люди, которые недавно вернулись из Италии, заболели в Австрии, Хорватии, Франции, Швейцарии, Бразилии, Нидерландах, Британии, Грузии.