В Беларуси зафиксировали второй случай коронавируса

В Беларуси зафиксирован второй случай заболевания коронавирусом COVID-2019.
Об этом сообщили в Минздраве Беларуси.
В тесте жительницы Витебской области выявили фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса COVID-2019.
Женщина и двое ее коллег прибыли из Италии, которая входит в число стран с наибольшим количеством инфицированных.
Пациентов доставили в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу. У двух ее коллег тесты отрицательные.
В Беларуси на сегодня с подозрением на коронавирус в больницах находятся три пациента.
Люди, которые недавно вернулись из Италии, заболели в Австрии, Хорватии, Франции, Швейцарии, Бразилии, Нидерландах, Британии, Грузии.