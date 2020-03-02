В Украине 4 человек проверяют на коронавирус

02 марта 2020, 13:09

Министерство здравоохранения ожидает результаты четырех тестов на коронавирусную инфекцию (COVID-19): трех иностранцев и украинца, который вернулся из Италии.

Об этом на брифинге в Кабмине сообщил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Уже проведены восемь тестов на китайский коронавирус, все они отрицательные. Сейчас в лаборатории начаты исследования еще на четыре подозрения – три из Киева и одно из Черновицкой области», - приводит его слова 112 Украина.

Он сообщил, что в Киеве подозрение на китайский коронавирус зафиксировано у иностранцев, которые, находясь на территории Украины, обратились за медицинской помощью.

В Черновицкой области это человек, который недавно вернулся из Италии.

Проведенные в воскресенье тесты пациентов с подозрением на коронавирус из Кропивницкого, Ивано-Франковской области и Киева также показали отрицательный результат.

По состоянию на понедельник в Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.