В «Слуге народа» снова обещают, что весной будут сажать

02 марта 2020, 13:36

Председатель партии «Слуга народа» и заместитель председателя одноименной фракции в Верховной Раде Александр Корниенко заявляет, что этой весной точно надо начать посадки, которые они обещали во время предвыборной кампании.

Об этом он заявил на согласительном совете 2 марта, передает Украинская правда.

«По общеполитической ситуации. Действительно, пришла весна, много людей ожидают посадок, которые мы обещали в прошлом году. Понятно, что прошлой весной мы просто бы не успели это сделать. Этой весной точно это надо будет делать», - заявил политик.

Именно поэтому, по словам Корниенко, очень важно 4 марта «провести очень серьезный разговор» с руководителями правоохранительных органов.

Корниенко добавил, что в первую очередь надо выяснить у руководителя Офиса генпрокурора Руслана Рябошапки, почему реформа прокуратуры «мешает выдвигать конкретные подозрения».

Также, по его словам, должен быть «разговор непростой с Национальным антикоррупционным бюро, которое долго рассказывало в течение последних 5 лет, что им мешает отсутствие политической воли».

Корниенко напомнил, что президент поменялся, политическая воля поменялась, а работы НАБУ все равно не видно, поэтому «надо поднимать конкретные вопросы, как эту работу наладить».

Корниенко добавил, что есть вопросы и к руководителям МВД, СБУ и ГБР – в частности, по «текущей деятельности расследования тех резонансных дел, которые у всех на слуху».

По словам председателя партии «СН», сейчас общая задача всех «сделать так, чтобы справедливость в стране начала восстанавливаться – в форме посадок, не в форме посадок, но чтобы люди видели конкретный результат работы правоохранительной системы».

Зимой и весной 2019 года Украину заполонили билборды и сити-лайты от команды на то время кандидата в президенты Владимира Зеленского со словами «Весна покажет, кто где украл», «Придет весна – сажать будем», которая намекала на то, что после выборов президент Зеленский будет сажать коррупционеров.

Но уже на второй день после второго тура выборов, представитель команды Зеленского Александр Данилюк заявил, что президент не может сажать или не сажать людей.

Сам Зеленский в своем интервью до 100 дней президентства заявил, что судебные процессы над коррупционерами начнутся осенью 2019 года.

По состоянию на весну 2020 года нет ни одного приговора по топ-коррупционерам, а громкие дела так и остаются нерасследованными.