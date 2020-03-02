Боевики обстреляли Красногоровку, пострадала женщина

02 марта 2020, 14:09

Сегодня, 2 марта, вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно обстреляли населенный пункт Красногоровка в Марьинском районе Донецкой области.

Как сообщает пресс-центр ООС, противник вел огонь на поражение по домам мирных жителей с применением минометов калибра 120 мм, понимая, что обстрелы представлять угрозу жизни и здоровью гражданского населения. Вследствие разрыва мины возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла, осколками которого был ранен один житель. Пострадавшей женщине оперативно оказали медицинскую помощь.

Подразделения ООС для подавления огня противника и прекращение вооруженных провокаций использовали имеющиеся огневые средства и дали по российским оккупантам адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что ни один акт агрессии и в дальнейшем не останется без должного ответа.