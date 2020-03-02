В Италии более полутора тысяч человек заболели коронавирусом, 34 умерли

02 марта 2020, 14:48

В Италии коронавирус диагностировали у более чем 1500 человек, 34 человека умерли, 83 — выздоровели.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ANSA.

«На сегодня у 1577 человек подтвержден диагноз коронавирус. 34 человека умерли, среди них пять человек в течение последних суток, 83 человека выздоровели по всей Италии», - говорится в сообщении.

Правительство Италии одобрило законопроект «О первых экономических мероприятиях по борьбе с коронавирусом».

Законопроект предусматривает: приостановление учебного процесса до 8 марта в регионах, наиболее пораженных эпидемией; в Ломбардии, Венето, Эмилии Романье, Савоне и Пезаро-Урбино вводится норма об обязательном минимальном расстоянии между людьми не менее одного метра друг от друга во всех местных барах, ресторанах, пабах, магазинах, музеях и церквях. В таких публичных местах сейчас применяются меры с целью избежания скопления людей.

С завтрашнего дня почтовые отделения снова откроются в ряде населенных пунктов специально созданной «красной зоны», чтобы обеспечить выплату пенсий и осуществление других финансовых операций, необходимых гражданам.

Напомним, по состоянию на утро 2 марта количество инфицированных коронавирусом Covid-19 по всему миру достигла 89 074 тысячи человек, умерли - 3 048, выздоровели – 45 110 человек.