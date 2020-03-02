02 марта 2020, 15:11

Обмен пленными на Донбассе до конца марта провести не удастся якобы из-за позиции Киева.

Об этом заявила "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова, передают росСМИ.

Морозова отметила, что украинская сторона за период после обмена не подтвердила ни одного человека.

"По факту, на данный момент формула "всех установленных на всех установленных" практически отсутствует в связи с тем, что нет на данный момент таких людей. Люди, которые делают такие заявления, не меньше меня об этом знают", - сказала она.

Напомним, вчера глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с заместителем руководителя Администрации российского президента Дмитрием Козаком и обсудил следующий обмен пленными.