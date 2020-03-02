Асеев: Украине по обмену вернули людей, которые издевались над пленными

02 марта 2020, 16:25

Журналист Станислав Асеев, освобожденный из плена боевиков 29 декабря 2019, утверждает, что другой освобожденный в тот же день, Евгений Бражников, издевался над украинскими заключенными в донецкой спецтюрьме «Изоляция».

«Посмотрите, пожалуйста, этот сюжет. Он – о «людях», которые вышли вместе с нами по обмену и участвовали как в преступлениях в «Изоляции», так и в поддержке «ДНР», - написал он в Facebook.

«О Евгении Бражникове и Алексее Кускове (оба избивали меня лично и ломали всю нашу камеру осенью 17-го; Женей Ставцевым - он все еще в плену - фактически вымыли пол, протащив по всему коридору) я также говорил президенту. Он тут же связался с СБУ, где ему громко отрапортовали «Бражниковым занимаемся» - и на этом все. Ни допросов, ни официального ответа на мой запрос касательно заявления на этих двух персонажей, которое я зарегистрировал в СБУ еще 20 января», - добавил Асеев.

По его словам, Бражникова начали бить еще за палатками, как только их привезли с блокпоста – тогда его спасли военные, и под конвоем СБУ доставили в Киев.

«Кусков – уже больше двух лет на свободе (его поменяли еще в декабре 17-го). В Феофании (видимо, пришел проведать своего друга Бражникова) встретил меня на первом этаже, хлопнул по плечу и мило с улыбкой спросил: «Ну, как ты? Помнишь меня?». - Помню, Леша, я ничего не забуду...» - написал Асеев.