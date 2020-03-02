Ответственные за госзакупки в Кабмине будут проходить «детектор лжи»

02 марта 2020, 16:50

В Кабинете министров всех ответственных за государственные закупки будут периодически тестировать на детекторе лжи, сообщил министр Дмитрий Дубилет.

«Мы запустили важную реформу, которая должна сделать государственные закупки более прозрачными и эффективными. С этого месяца все министерства будут делать закупки топлива, бумаги, канцелярии и офисного оборудования централизованно», - написал он в Facebook.

По его словам, благодаря этому процесс будет более эффективным. Закупки будет делать меньшее количество людей, но более профессиональных, потому что это будет их прямая специализация.

«Мы внедряем периодическое тестирование на полиграфе (в народе, детектор лжи) людей, которые принимают решения о закупках. По моему опыту в бизнесе, полиграф – очень действенный инструмент против откатов», - заявил Дубилет.

Государственные органы будут выступать «единым фронтом» в переговорах с подрядчиками, соответственно, государственный бюджет будет экономить больше на больших закупках.

Так планируется перевести до конца года почти все закупки через единый центр и присоединить к проекту не только министерства, но и другие органы исполнительной власти.

«Практика централизации закупок распространена в крупных корпорациях. В случае государства централизация должна также привести к тому, что закупки будут проходить более качественно, в бюджете будет больше сбережений, а также снизиться коррупция», - резюмировал министр.