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Общественное мнение
Криминал
02 марта 2020, 10:21

В Греции задержали бывшего комбата «Айдара»

Бывшего командира батальона «Айдар», народного депутата VIII созыва Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией.

«Меня задержали на болгарско-греческой границе. Карточку Интерпола выставила Россия», - сообщил он в Facebook.

Мельничук добавил, что находится в отделении с женой, которая на 7 месяце беременности и с 9-месячным сыном.

Экс-нардеп утверждает, что пока не получил никаких объяснений от посольства.

«Посольства молчат, никто ничего не говорит. Обращаюсь, чтобы как можно скорее подняли вопрос в посольстве и предоставили мне защитника, который бы отстаивал мои права», - сказал Мельничук.

О причине своего задержания он не сообщил.

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