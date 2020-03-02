В Греции задержали бывшего комбата «Айдара»

02 марта 2020, 10:21

Бывшего командира батальона «Айдар», народного депутата VIII созыва Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией.

«Меня задержали на болгарско-греческой границе. Карточку Интерпола выставила Россия», - сообщил он в Facebook.

Мельничук добавил, что находится в отделении с женой, которая на 7 месяце беременности и с 9-месячным сыном.

Экс-нардеп утверждает, что пока не получил никаких объяснений от посольства.

«Посольства молчат, никто ничего не говорит. Обращаюсь, чтобы как можно скорее подняли вопрос в посольстве и предоставили мне защитника, который бы отстаивал мои права», - сказал Мельничук.

О причине своего задержания он не сообщил.