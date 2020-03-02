Северодончанин получил 11 лет за убийство женщины

02 марта 2020, 17:04

37-летнего жителя Северодонецка осудили на 11 лет за совершение умышленного убийства.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По материалам следствия, в июне 2019 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с матерью своей сожительницы начал наносить ей удары кулаками в лицо и причинил женщине многочисленные тяжелые телесные повреждения. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Во время судебного разбирательства обвиняемый, несмотря на полноту собранных и представленных суду доказательств, полностью отрицал свою вину.

Северодонецкий городской суд Луганской области поддержал позицию стороны обвинения и назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы.