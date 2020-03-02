В Италии двое сотрудников Amazon заразились коронавирусом

02 марта 2020, 17:42

Двое сотрудников итальянского офиса компании Amazon заразились коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на International Business Times.

Как сообщается, сотрудники компании были помещены на карантин.

"Мы поддерживаем пострадавших сотрудников, которые были в Милане и сейчас находятся на карантине", - сообщил пресс-секретарь компании Дэн Перлет.

Ранее компания рекомендовала своим сотрудникам отложить не важны путешествия по территории Соединенных Штатов и за их пределами.

Также в Amazon заявили, что проводят некоторые собеседования с персоналом в формат видео.