В Кабмине назвали условия получения статуса жертв торговли людьми

02 марта 2020, 18:00

Министерство социальной политики Украины назвало условия получения статуса жертв торговли людьми.

Об этом сообщает правительственный портал.

Так, заместитель министра соцполитики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский заявил, что для получения статуса жертвы торговли людьми надо обратиться с заявлением в управление социальной защиты населения, сформировать потребность, предоставить свои данные, и дальше комиссия решит, предоставлять человеку этот статус или нет.

По словам Нежинского, борьба с торговлей людьми является одним из приоритетных направлений Министерства социальной политики.

"Вместе с правоохранительными органами в комиссии закрытого типа Минсоцполитики верифицирует пострадавших и осуществляет единовременные выплаты, сумма которых составляет от 5 до 7,3 тысячи гривен, кроме того, пострадавшие в заявлении могут указать, какая помощь им нужна, для того чтобы адресная помощь "ходила" за этими людьми, а не они бегали по инстанциям и что-то просили", - сказал чиновник.

Он добавил, что потребности пострадавшего человека фиксируются в специальном реестре, начиная с трудоустройства и заканчивая выплатами.

"Также там имеется информация, когда была оказана помощь и в какой форме. Таким образом, осуществляется надзор и по выплатам, и по тем людям, которые их затягивают. Важно было создать такой реестр, поскольку иногда управления на местах по разным причинам не предоставляют комиссии полной информации: просто приходит письмо, в котором нет ничего, кроме просьбы о предоставлении статуса", - подчеркнул замминистра.

Указано, что получив все документы, Минсоцполитики делает запрос в правоохранительные органы, выясняя, открыто ли уголовное производство, сотрудничает человек со следствием и тому подобное