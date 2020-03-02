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Общественное мнение
Экономика / Региональные
02 марта 2020, 10:47

Підприємства Луганщини погасили понад 7 млн грн податкового боргу

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за січень 2020 року до бюджетів усіх рівнів за рахунок погашення податкового боргу надійшло 7,3 млн грн.

Найбільші суми забезпечені до державного бюджету – 4,8 млн грн, ще 2,5 млн грн – спрямовано до місцевих бюджетів.

Робота з недопущення та погашення податкового боргу залишається одним із пріоритетних напрямів роботи фіскальної служби. Адже своєчасно сплачені податки – це запорука фінансування видатків на охорону здоров’я, освіту та інші важливі на сьогодні соціальні зобов’язання держави перед громадянами.

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