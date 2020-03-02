ООС: Боевики совершили 11 обстрелов, один военный погиб, 7 – ранены

02 марта 2020, 10:49

1 марта вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:

вблизи населенного пункта Пески – из миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Лебединским – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Невельского – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Авдеевка – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Березового – из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

рядом с Марьинкой – из станкового противотанкового гранатомета враг совершил 5 выстрелов, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Тарамчука – из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил четыре обстрела наших позиций, а именно:

вблизи Луганского – из станкового противотанкового гранатомета – 7 выстрелов, а также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов;

в районе населенного пункта Нижнетеплое – из противотанкового ракетного комплекса;

неподалеку Новолуганского – из миномета калибра 82 мм выпустил 3 мины, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

рядом с Новотошковском – из 120-мм минометов – 12 мин.

Следует отметить, что на все враждебные обстрелы Объединенные силы давали адекватный ответ из разрешенного минского договоренностями вооружения.

Вчера, 1 марта, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, пять военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще два человека получили боевое травмирование.

С началом суток российские оккупационные войска из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по защитникам населенного пункта Марьинка.

За текущие сутки потерь нет.