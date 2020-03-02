Сегодня начинается аттестация прокуроров региональных прокуратур

02 марта 2020, 11:05

Со 2 по 5 марта 2020 года на базе выставочного центра «АККО Интернешнл» пройдут два этапа аттестации прокуроров региональных прокуратур. Желание пройти тестирование выразили 242 прокурора Донецкой области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Процесс будет аналогичным процедуре аттестации в Офисе генерального прокурора. Он будет проходить в три этапа: тест на знание законодательства, тест на общие способности и собеседование с кадровой комиссией. Для обеспечения непрерывности работы региональных прокуратур предусмотрено тестирование прокуроров каждой отдельной прокуратуры по разным графикам.

Прокуроры, которые в ходе первого этапа набрали 70 баллов, допускаются к другому – тестирование на общие способности и навыки, в нем проходной балл составляет 93. В состав комиссий входят работники Офиса генпрокурора, представители международных неправительственных организаций, проектов международной технической помощи и дипломатических миссий, что делает их независимыми от внешних и внутренних факторов влияния.

Все допущенные к заключительному этапу аттестации, пройдут проверку на добродетель, которая будет включать в себя соответствие расходов и имущества, принадлежащего им и членам их семей, поведение в соответствии с требованиями профессиональной этики.

Результаты аттестации будут обнародованы на официальном веб-сайте ОГП.