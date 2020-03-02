В Кривом Роге сгорел автобус, пострадали 2 человека

02 марта 2020, 11:39

2 марта в 01:28 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании служебного автобуса на микрорайоне 5-й Заречный Покровского района города Кривой Рог.

Как сообщает ГосЧС, прибыв на место, спасатели установили, что во время следования по автодороге, в салоне автобуса «ЛАЗ» возник пожар. Внутри автотранспорта находился водитель и три пассажира, которые самостоятельно покинули автобус до прибытия пожарно-спасательного подразделения.

В результате возгорания, 2 мужчин, а именно: водитель, 1960 года рождения, и пассажир автобуса, 1979 года рождения, получили термические ожоги верхних конечностей и лица. Сотрудники скорой медицинской помощи пострадавших направили в ожоговое отделение Криворожской городской клинической больницы №2.

Огнем уничтожен служебный автобус производственного предприятия на площади 33 кв.м. Пожар локализован в 01:50 и ликвидирован в 2:15.