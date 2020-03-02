В Молдове ветераны войны в Приднестровье штурмуют здание правительства

02 марта 2020, 12:48

В Кишиневе (Молдова) несколько тысяч ветеранов войны в Приднестровье штурмуют здание правительства.

Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что сегодня несколько тысяч ветеранов войны на Днестре вышли на антиправительственный протест с требованием отставки молдавского Кабинета министров. Правоохранители на входе в здание правительства согласились пропустить представителей протестующих, однако большая часть манифестантов не согласна.

После этого протестующие разбили стекло на входной двери в здание правительства и попытались его штурмовать. Однако полиция усилила кордоны и теперь манифестантов от здания отделяют отряды спецназа.

Протестующие скандируют: "Мы - народ, Додон - предатель", "Долой Додона" и "Долой правительство".