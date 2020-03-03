Гончарук: Платежки за февраль будут рекордно низкими

03 марта 2020, 13:23

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что расходы украинцев на газ этой зимой значительно меньше, чем в прошлом году - за февраль сумма в платежке за газ будет рекордно низкой. Об этом сообщает "Укринформ".

"У нас, фактически, расходы этой зимой людей и домохозяйств, людей, которые живут в многоквартирных домах, значительно меньше, чем прошлой зимой. Это первый хороший сигнал", - сказал Гончарук.

Он подчеркнул, что "за февраль украинцы получат в платежках, возможно, рекордно малую сумму за последние несколько лет: в феврале газ стоил значительно дешевле, и мы ожидаем, что в стоимости коммунальной услуги газ будет меньше, чем 4 тысячи гривень (за тысячу кубов — ред.)... Отдельные потребители получат счет за февраль на 40% меньше, чем за февраль прошлой зимы".

Глава правительства добавил, что отопительный сезон в Украине прошел прекрасно.

"Несмотря на то, что в начале зимы были опасения относительно того, что у нас не будет контракта с Россией, или будут какие-то другие события, которые приведут к дестабилизации и к срыву отопительного сезона — этого не произошло. Зиму мы прошли прекрасно, это, конечно, и благодаря и отличной погоде", - сказал Гончарук.