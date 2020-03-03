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Общественное мнение
Власть
03 марта 2020, 14:23

Минздрав: Все находящиеся в обсервации в Новых Санжарах здоровы

Все граждане, находящиеся в обсервации в Новых Санжарах Полтавской области, здоровы. Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Все, кто находится в обсервации, как показали исследования, здоровы. Никаких симптомов острых респираторных заболеваний обнаружено еще не было. Уже в этот четверг, 5 марта, истекает срок обсервации и все они вернутся домой», – подчеркнул он.

Напомним, 20 февраля самолет с эвакуируемыми из Китая гражданами прибыл в Харьков. После этого всех их отправили на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.

2 марта в Украине был зарегистрирован первый случай заболевания Covid-19, вызванный новым коронавирусом. Он выявлен у человека, который недавно вернулся в Черновцы из Италии.

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