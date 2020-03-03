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Общественное мнение
Экономика
03 марта 2020, 14:29

В Украине создали Офис финансового контроля

Кабинет Министров создал Офис финансового контроля и одновременно ликвидировал 5 межрегиональных территориальных органов Государственной аудиторской службы.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По его словам, Офис финансового контроля будет анализировать эффективность использования государственных ресурсов и наблюдать за высокорисковыми операциям.

«Далее - создание межрегиональных территориальных органов Офиса финансового контроля. Это обеспечит оперативность и мобильность работы нового органа», – подчеркнул Гончарук.

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