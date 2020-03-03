В Украине создали Офис финансового контроля

Кабинет Министров создал Офис финансового контроля и одновременно ликвидировал 5 межрегиональных территориальных органов Государственной аудиторской службы.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
По его словам, Офис финансового контроля будет анализировать эффективность использования государственных ресурсов и наблюдать за высокорисковыми операциям.
«Далее - создание межрегиональных территориальных органов Офиса финансового контроля. Это обеспечит оперативность и мобильность работы нового органа», – подчеркнул Гончарук.