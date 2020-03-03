Названы условия введения в Украине карантина из-за коронавируса

03 марта 2020, 15:40

Ограничительные меры из-за коронавируса в Украине будут вводиться в зависимости от динамики появления новых зараженных. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, сообщает РБК-Украина.

По ее словам, в каждой области еще с конца января созданы свои противоэпидемические комиссии, которые мониторят заболеваемость населения.

«Для того чтобы принимать решение о закрытии школ и детсадов, об отмене концертов и публичных мероприятий… ситуация мониторится непосредственно в каждой области… На сегодня, в зависимости от того, как будет проявляться динамика появления больных коронавирусом, такие решения возможны. Есть вероятность, нами (такие меры. - Ред.) рассматривается соразмерно с цифрами, которые будут у нас появляться на территории Украины по коронавирусу», - добавила Скалецкая