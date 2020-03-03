Праздничную эстафету с поздравлениями и подарками для родных к 8 марта в детских садах Северодонецка приняло воспитательное учреждение «Росинка». Вместе с маленькими «поварами» праздничный пирог для мам готовила и наша съемочная группа.
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03 марта 2020, 16:10
В детских садах Северодонецка начались праздничные мероприятия к 8 марта
Праздничную эстафету с поздравлениями и подарками для родных к 8 марта в детских садах Северодонецка приняло воспитательное учреждение «Росинка». Вместе с маленькими «поварами» праздничный пирог для мам готовила и наша съемочная группа.
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