Создана криптовалюта, посвященная коронавирусу

03 марта 2020, 16:32

Создана новая криптовалюта CoronaCoin, которая посвящена коронавирус, сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на Reuters.

Количество токенов CoronaCoin будет уменьшаться пропорционально числу заразившихся коронавирусом людей, т.е валюта будет дорожать.

Криптовалюта выпущена на блокчейне Ethereum в эмиссии, равной численности людей на планете. Токены будут сжигаться каждые 48 часов. Их количество будет равным числу новых жертв вируса.

Токен торгуется на двух площадках: Saturn Network и ForkDelta и пока не отличается большим количеством инвесторов.

По состоянию на утро 3 марта в мире количество людей, зараженных коронавирусом Covid-19, возросло до 90,8 тыс. Вирус-убийца унес 3117 жизней.