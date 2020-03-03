Кличко рассказал, как Киев подготовился к коронавирусу

03 марта 2020, 16:47

Киев готовится к коронавирусу: подготовлены базы для госпитализации, сформированы специализированные бригады медиков и введены меры контроля в садиках, школах, аэропортах.

Об этом написал в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

В Киеве подготовили семь баз для госпитализации больных с подозрением на заражение коронавирусом: три – для взрослых, три – для детей, одна – для беременных. Также определены дополнительные базы на случай обострения ситуации.

В столице сформировано две специализированные бригады медиков, которые будут транспортировать больных с подозрением. Машины "скорой" дезинфицируют дважды в день, общественный транспорт – перед выходом на маршрут.

Также ежедневно будут мерить температуру школьникам и воспитанникам детсадов. В оба столичных аэропорта закупили экспресс-тесты, чтобы проверить людей с высокой температурой или признаками можно было непосредственно в здании аэровокзала.