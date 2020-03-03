Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Конференции
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
03 марта 2020, 16:47

Кличко рассказал, как Киев подготовился к коронавирусу

Киев готовится к коронавирусу: подготовлены базы для госпитализации, сформированы специализированные бригады медиков и введены меры контроля в садиках, школах, аэропортах.

Об этом написал в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

В Киеве подготовили семь баз для госпитализации больных с подозрением на заражение коронавирусом: три – для взрослых, три – для детей, одна – для беременных. Также определены дополнительные базы на случай обострения ситуации.

В столице сформировано две специализированные бригады медиков, которые будут транспортировать больных с подозрением. Машины "скорой" дезинфицируют дважды в день, общественный транспорт – перед выходом на маршрут.

Также ежедневно будут мерить температуру школьникам и воспитанникам детсадов. В оба столичных аэропорта закупили экспресс-тесты, чтобы проверить людей с высокой температурой или признаками можно было непосредственно в здании аэровокзала.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: