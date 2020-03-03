КИУ: Рада приняла только 20% законопроектов Кабмина Гончарука

03 марта 2020, 17:04

По данным Комитета избирателей Украины, Верховная Рада фактически не поддерживает правительственные законопроекты, сообщили в пресс-службе КИУ.

Так, за полгода работы Кабинетом Министров были внесены в ВР 128 проектов законов. Из них стали действующими законами лишь 25 или 20%. При этом из 25 принятых законов 12 - это технические законы о ратификации международных соглашений и протоколов.

Среди прочего депутатами были приняты законопроекты правительства по использованию земель обороны (№0855), о мониторинге выбросов парниковых газов (№0874), по формированию госполитики в сфере труда (№2168), об урегулировании добычи янтаря (№2240). Также был принят закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год».

«По оценке КИУ показатели поддержки правительственных законопроектов находятся на крайне низком уровне. Рад принимает только каждый пятый законопроект правительства. При таких низких показателях поддержки ни одно правительство не может демонстрировать эффективность. Ряд проблем действительно могут решаться Кабмином самостоятельно благодаря принятию собственных нормативно-правовых актов, однако для комплексных реформ нужна законодательная поддержка Рады, которой фактически сейчас нет», - заявил председатель КИУ Алексей Кошель.