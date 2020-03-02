Украинцев будут штрафовать за просрочку по абонплате за газ

03 марта 2020, 10:46

В Украине по новым правилам за каждый день просрочки абонплаты за газ придется платить штраф в двукратном размере. Наказывать будут в том случае, если внести деньги после 20-го числа месяца, за который вносится платеж. Об этом говорится в принятых правилах НКРЭКУ, передает "Обозреватель".

Важно учитывать, что насчитывать опоздание будут не до того дня, как отправили выплаты, а до того момента, пока они не будут зачислены на счет поставщика коммунальной услуги. Учитывая, что месячный размер абонплаты, зависимо от объемов потребления и региона, может достигать 300 и более грн, месячная просрочка увеличит эту сумму до 600 грн.

Украинцы имеют право не вносить абонентскую плату за только после расторжения договора с оператором ГРМ.

Размер абонентской платы считается исходя из потребления за прошлый год (с 1 октября 2018-го по 30 сентября 2019-го). Весь газ в кубометрах, которые потратили, умножают на тариф и делят на 12 месяцев. То, что получилось – абонплата.