Прокуратура займется добычей газа около Северодонецка

03 марта 2020, 17:25

Прокуратура будет расследовать законность геологоразведовательных работ рядом с Северодонецком и близлежащими населенными пунктами. Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

В частности, Северодонецким городским советом получено письмо от заместителя прокурора Луганской области господина Смирнова, в котором сообщается о поручении местной прокуратуре рассмотреть обращение исполнительного комитета от 18.02.2020г. законности добычи/разведки газа у поселков, входящих в состав Северодонецкой громады.

Речь идет о бурильных и сейсмических работах, которые проводятся в окрестностях поселков Боровское и Вороново. Эти работы проводятся на землях, которые местные жители используют как пастбища и под сенокосы и о возможных последствиях этих работ землепользователи не информированы.

Кроме того, в местные советы Северодонецка и Боровского не предоставлены документы, которые бы свидетельствовали об экологической безопасности этих работ для жителей поселков вообще.