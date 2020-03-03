Экс-командира «Айдара» освободили из-под стражи

03 марта 2020, 17:40

Задержанного в Греции бывшего нардепа и экс-командира «Айдара» Сергея Мельничука освободили из-под стражи.

«Ну что, наконец-то свобода», - сказал он в обращении в Facebook.

Мельничук заявил, что намерен подать иск против российских каналов, которые «вели пропаганду против Украины, занимались разжиганием вражды между нашими странами и собирали разведданные по украинской территории».

Экс-нардепа обвиняют в убийстве двух человек и более на территории Ростовской области.

Напомним, вечером 1 марта бывшего командира батальона «Айдар», народного депутата 8 созыва Сергея Мельничука задержали на границе с Грецией по требованию России.

Министр внутренних дел Украины Аарсен Аваков заявил, что Генеральным секретариатом Интерпола принято решение о пересмотре запроса РФ об объявлении в розыск и задержании Мельничука для проверки его правовой обоснованности.