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Общественное мнение
Власть
03 марта 2020, 18:00

Кабмин планирует реформировать Госслужбу занятости

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по решению проблем в сфере занятости населения, в частности, предусматривает реформирование Государственной службы занятости.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Как отмечается, что согласно плану Госслужба занятости "должна превратиться в сервисное учреждение, отвечающее на реальный запрос и потребности людей и работодателей".

Разработанный Министерством план также предусматривает стимулирование развития предприятия и самозанятости; создание достойных условий труда и детенизация отношений в сфере занятости населения; обеспечения развития инклюзивного рынка труда.

"Ожидается, что реализация плана мероприятий окажет положительное влияние на рынок труда, будет способствовать полной и продуктивной занятости, обеспечению достойных условий труда, увеличению количества рабочих мест для всех социальных групп населения, сбалансированию спроса и предложения по объему и уровню квалификации рабочей силы на рынке труда", - говорится в сообщении.

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