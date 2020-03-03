С 1 апреля в Украине вводятся электронные больничные

03 марта 2020, 17:13

Кабинет Министров Украины принял постановление о введении с 1 апреля 2020 года электронных больничных.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

«Встречайте - электронные больничные! Сегодня приняли соответствующее постановление. Должны запуститься уже в апреле с простым решением, а уже летом интегрироваться с eHealth и медицинскими информационными системами», – написал он.

По словам Дубилета, теперь вместо того, чтобы выписывать больничные (официально, «больничные листы») на бумажных бланках, врачи будут это делать через простой веб-интерфейс с использованием цифровой подписи.