Кабмин выставил на продажу 431 госпредприятие

03 марта 2020, 17:15

Сегодня правительство передало рекордный 431 государственный объект Фонду государственного имущества для проведения дальнейшей приватизации, сообщили в пресс-службе Кабмина.

Всего правительство за 6 месяцев уже передало 961 объект, что в 10 раз больше, чем за 10 лет до того.

«За 6 месяцев своей работы мы передали 961 объект на приватизацию. Для сравнения с 2008 по 2018 передано всего 93 объекта. Предприятия, которые годами генерировали проблемы и убытки, получат нового эффективного собственника, новые рабочие места», - заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Кроме того, правительство передало на большую приватизацию 4 большие госкомпании: завод «Большевик» (АО «Первый киевский машиностроительный завод»), АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация», ГАК «Хлеб Украины», ГП «Артемсоль». На предприятиях будет проведена реструктуризация и подготовка к прозрачным аукционам с привлечением частного инвестора.