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Общественное мнение
Общество / Региональные
03 марта 2020, 18:20

В Рубежном потерялся 3-летний ребенок

Сегодня, 3 марта, около 14:00 в магазине, который расположен на улице Менделеева в Рубежном, неравнодушные граждане обратили внимание на маленького мальчика, который был без взрослых.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганщины.

Так, прибыв по указанному адресу, инспекторы обнаружили 3-летнего ребенка. Назвать свой адрес он не смог, но взял за руку патрульную и привел к дому.

"У подъезда патрульные встретили соседей, которые узнали ребенка и подсказали номер квартиры. Патрульных встретила мать, которая агрессивно себя вела. Объяснить, как она потеряла ребенка, не смогла. Когда увидела, что ребенка нет, то пыталась позвонить на линию 102. Но, по ее словам, там было занято. В дальнейшем дело передано инспекторам по ювенальной превенции", - говорится в сообщении

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